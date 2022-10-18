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Сегодня, 11:50

Шишкин: «Хочу, чтобы «Локомотив» возглавил Олег Пашинин»

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Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, кого бы хотел видеть на посту главного тренера «Локомотива».

«Считаю, что Семину не нужно больше тренировать. Он сам это понимает, он наслаждается футболом. Хочу, чтобы «Локомотив» возглавил Олег Пашинин. Есть разговоры о его проблемах со здоровьем, из-за которых он не становится главным тренером? Первый раз об этом слышу. Но слышал, что он пока не готов приступить к тренерской работе. Тем не менее профессиональные качества у Пашинина на высшем уровне, хоть пока и не было опыта», — сказал Шишкин корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками после 13 туров.

8 октября руководство клуба отправило немца Йозефа Циннбауэра в отставку с поста главного тренера команды. Сейчас исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников является Андрей Федоров.

Олег Пашинин
Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Торпедо М

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