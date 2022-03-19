Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» прокомментировала итог матча с «Нижним Новгородом» (1:1) в 22-м туре Тинькофф РПЛ.

«В первую очередь хочется поздравить хоккейный «Спартак». По поводу игры: если бы наш футболист наступил на голеностоп так грубо, то была бы непременно красная. Мартинс ничего ужасного не совершил и получил желтую. Фол на Айртоне естественно не замечается. Мы в Нижнем Новгороде другого не ждали. Я уже говорила, что наши игроки не мальчики для массовки. Расширяйте лигу, пусть играет «Зенит» со своими фармами. Посмотрим на посещаемость матчей», — сказала Салихова «СЭ».

В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» — «Спартак» футболист хозяев Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток, оповещающий о перерыве. Айртон покинул поле на носилках, вместо него после перерыва вышел Виктор Мозес.

«Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Нижний Новгород» идет на 11-й строчке.