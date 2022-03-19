Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов высказался о результате матча 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Химки» победили «Урал» со счетом 1:0. На 86-й минуте гол в свои ворота забил защитник хозяев Иван Кузьмичев.

«Тяжелая игра, до последнего было непонятно, кто победит. Из-за состояния поля тяжело было показать конструктивный футбол, но ребята бились, старались и, самое главное, были нацелены на то, чтобы победить. И в первом тайме, и во втором создали достаточное количество опасных моментов, которые могли закончиться голами. Проявили характер, морально-волевые качества и довели матч до победы», — приводит слова Габулова ТАСС.

«Химки» с 18 очками в 22 матчах поднялись на 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» занимает 13-е место в таблице с 20 очками в 22 матчах.