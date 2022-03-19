Шамар Николсон: «Честно говоря, не очень доволен своей игрой. Моя задача — забивать голы»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал результат матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:1).

«Мы должны были выигрывать этот матч. Но это футбол. Получился такой результат. Могу только поздравить соперника.

Мы давили до конца. Теперь должны сражаться дальше. Жаль, что не получилось выиграть.

Честно говоря, не очень доволен своей игрой. Моя задача — забивать голы. Надо дальше работать над собой. Пусть этот матч станет уроком для меня и для всей команды», — сказал Николсон в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» идет двумя строчками ниже, имея в активе 24 очка.