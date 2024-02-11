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11 февраля, 04:54

Зарема Салихова: «Сначала «Спартак» потеряет Джикию, а затем последует увольнение Абаскаля»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на ситуацию с защитником красно-белых Георгием Джикией.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт футболиста не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

9 февраля сам Джикия допустил, что Абаскаль не выпускает его на поле по личным причинам.

«Джикии я желаю пройти этот неприятный опыт с высоко поднятой головой, чтобы он мог смотреть в глаза каждому игроку своей команды и оставаться достойным капитаном. Мой прогноз: как разрешится ситуация? Увы, пессимистичный. Уже есть не просто звоночки, а колокола. Клуб сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение тренера», — приводит Metaratings слова Салиховой.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 30-летний россиянин провел за красно-белых 9 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Контракт футболиста с клубом действует до конца мая 2024 года.

Источник: Metaratings
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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