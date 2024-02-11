Зарема Салихова: «Сначала «Спартак» потеряет Джикию, а затем последует увольнение Абаскаля»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на ситуацию с защитником красно-белых Георгием Джикией.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт футболиста не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

9 февраля сам Джикия допустил, что Абаскаль не выпускает его на поле по личным причинам.

«Джикии я желаю пройти этот неприятный опыт с высоко поднятой головой, чтобы он мог смотреть в глаза каждому игроку своей команды и оставаться достойным капитаном. Мой прогноз: как разрешится ситуация? Увы, пессимистичный. Уже есть не просто звоночки, а колокола. Клуб сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение тренера», — приводит Metaratings слова Салиховой.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 30-летний россиянин провел за красно-белых 9 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Контракт футболиста с клубом действует до конца мая 2024 года.