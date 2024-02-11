Каррера: «Думаю, болельщикам «Спартака» грустно из-за ситуации с Джикией»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о ситуации с защитником красно-белых Георгием Джикией.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт футболиста не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

9 февраля сам Джикия допустил, что Абаскаль не выпускает его на поле по личным причинам.

«Ничего не могу сказать по поводу высказываний Джикии и клуба, потому что не знаю изнутри, что происходит. Говорить об этом не совсем корректно. Думаю, болельщикам «Спартака» грустно из-за ситуации с Джикией», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

Георгий Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 30-летний россиянин принял участие в 9 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Контракт футболиста с красно-белыми действует до конца мая 2024 года.