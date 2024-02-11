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Хлестов считает, что Джикии нужно искать новую команду

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов считает, что Георгию Джикии пора искать новую команду.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт футболиста с красно-белыми не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

9 февраля сам Джикия допустил, что Абаскаль не выпускает его на поле по личным причинам.

«Если проанализировать всю ситуацию с Джикией и сопоставить все новости, которые были в последнее время, то ему пора искать новую команду. Я думаю, это будет лучшее решение и для «Спартака», и для самого Георгия. Найдет ли он хорошее место? Посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова Хлестова.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 30-летний россиянин провел за красно-белых 9 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Контракт футболиста с клубом действует до конца мая 2024 года.

Источник: РБ Спорт
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