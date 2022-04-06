6 апреля «Ростов» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Крылья Советов». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на канале «Матч Премьер». Она начнется в 18.55.

«Ростов» с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются на восьмой строчке с 32 баллами.