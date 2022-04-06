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«Ростов» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Прямая трансляция матча чемпионата России по футболу «Ростов» — «Крылья Советов»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

6 апреля «Ростов» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Крылья Советов». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на канале «Матч Премьер». Она начнется в 18.55.

«Ростов» с 22 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются на восьмой строчке с 32 баллами.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
06 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Крылья Советов

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Сочи – Арсенал
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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