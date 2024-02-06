Зарема назвала последствия победы Абаскаля в конфликте с Джикией

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» ответила на вопрос о возможном продолжении карьеры капитана красно-белых Георгия Джикии.

«Если руководство позволит Гильермо уничтожить, не побоюсь этого слова, культ личности Джикии, потому что это Личность с большой буквы, то в будущем ни один игрок не побежит ради Абаскаля ни с оторванными связками, как Маслов, ни на уколах и через боль, как Георгий. Руководство может выписать хоть какие бонусы, но ни один латинос не способен на такие жертвы. Не только ради Абаскаля, но и ради клуба, потому что со своими героями так не поступают», — сказала Салихова «СЭ».

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.

5 февраля агент футболиста заявил, что Георгий не останется в «Спартаке», если командой продолжит руководить Гильермо Абаскаль.