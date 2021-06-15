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Зарема Салихова объяснила свои слова о календаре «Спартака» на сезон-2021/22

20:01
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, пояснила свои слова о календаре Тинькофф РПЛ красно-белых на сезон-2021/22.

«Видимо нужны разъяснения, почему календарь «нормальный». Я прекрасно помню, что есть игры в еврокубках, а также игры сборной. На игроках, на медицинском штабе будет больше нагрузки.

«Нормальный», потому что сейчас помимо явного фаворита последних лет «Зенита», клубы идут очень плотно в турнирной таблице. «ЦСКА», «Локомотив», «Динамо», «Сочи», «Рубин» претендуют на место в тройке. Без боя не сдастся «Ростов», а как «Спартак» может проиграть аутсайдеру. Прямые конкуренты не меняли тренера, а значит, в новом сезоне будут выглядеть как минимум стабильнее, как максимум прибавят. Строится только «Краснодар».

Поэтому именно в этом сезоне было бы нереально составить легкий календарь. Но для одной команды все-таки получилось», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

15 июня РПЛ на своем официальном сайте опубликовала полный календарь на предстоящий сезон. В первом туре (23-26 июля) «Спартак» сыграет с «Рубином».

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/134

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