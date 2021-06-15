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Скончался известный тренер Александр Аверьянов

21:07
Александр Аверьянов. Фото ФК «Локомотив».
Александр Аверьянов. Фото ФК «Локомотив».
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Во вторник, 15 июня, на 73-м году жизни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР Александр Аверьянов, сообщает сайт РФС.

В высшей лиге чемпионата СССР Аверьянов провел 178 игр, в которых забил 25 голов. Финалист Кубка СССР 1975 года. В 1966 и 1967 годах в составе юношеской сборной СССР становился победителем чемпионата Европы.

Завершив карьеру игрока, Аверьянов реализовал себя в качестве тренера, в том числе работал в самарских «Крыльях Советов», ярославском «Шиннике», элистинском «Уралане», владикавказской «Алании».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213868

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