Скончался известный тренер Александр Аверьянов

Во вторник, 15 июня, на 73-м году жизни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР Александр Аверьянов, сообщает сайт РФС.

В высшей лиге чемпионата СССР Аверьянов провел 178 игр, в которых забил 25 голов. Финалист Кубка СССР 1975 года. В 1966 и 1967 годах в составе юношеской сборной СССР становился победителем чемпионата Европы.

Завершив карьеру игрока, Аверьянов реализовал себя в качестве тренера, в том числе работал в самарских «Крыльях Советов», ярославском «Шиннике», элистинском «Уралане», владикавказской «Алании».