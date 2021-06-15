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Зарема Салихова: «Нормальный календарь РПЛ. За первые 10 туров надо уходить в отрыв»

16:31
Зарема Салихова. Фото Telegram-канал Заремы Салиховой.
Зарема Салихова. Фото Telegram-канал Заремы Салиховой.
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала календарь Тинькофф РПЛ красно-белых на сезон-2021/22.

«Нормальный календарь. За первые 10 туров надо уходить в отрыв. P. S.: у меня контры со спортивным департаментом, а команду я очень люблю. И она у нас вполне боеспособная», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Сегодня, 15 июня, РПЛ на своем официальном сайте опубликовала полный календарь на предстоящий сезон. «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре. Игра намечена на 23-26 июля.

В прошлом сезоне московский клуб занял второе место в чемпионате России.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/132

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