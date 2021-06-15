Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Калошин выведен из состава судейского комитета РФС

19:46
Теги:

Во вторник, 15 июня, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты ряд решений, сообщает сайт организации.

— Рекомендовать конференции РФС принять в члены РФС Общероссийскую общественную организацию «Российская федерация футбола «8 на 8», «7 на 7», «6 на 6».

—  Вывести из состава судейского комитета РФС Калошина Л.С.

— Ввести в состав Судейского комитета РФС:

— Иванова Н.В. — специалиста Департамента судейства РФС, отвечающего за подготовку судей ФНЛ;

— Верхолетова К.Е. — руководителя проекта ВАР, отвечающего за подготовку судей ВАР и работу программы «Таланты и наставники» Академии РФС.

3 июня об уходе Калошина из РФС в связи с истечением срока договора сообщили в пресс-службе организации.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213867

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Я могу купить всю эту чертову Македонию». Игрок с сербскими корнями из Австрии спровоцировал политический скандал на Евро
Франция — Германия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020 15 июня
Боярский отреагировал на эфир Бузовой и Губерниева
Евро-2020: расписание и результаты матчей 15 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы