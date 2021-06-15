Калошин выведен из состава судейского комитета РФС

Во вторник, 15 июня, состоялось заседание бюро исполкома РФС, на котором были приняты ряд решений, сообщает сайт организации.

— Рекомендовать конференции РФС принять в члены РФС Общероссийскую общественную организацию «Российская федерация футбола «8 на 8», «7 на 7», «6 на 6».

— Вывести из состава судейского комитета РФС Калошина Л.С.

— Ввести в состав Судейского комитета РФС:

— Иванова Н.В. — специалиста Департамента судейства РФС, отвечающего за подготовку судей ФНЛ;

— Верхолетова К.Е. — руководителя проекта ВАР, отвечающего за подготовку судей ВАР и работу программы «Таланты и наставники» Академии РФС.

3 июня об уходе Калошина из РФС в связи с истечением срока договора сообщили в пресс-службе организации.