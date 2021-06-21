Зарема Салихова о «Зените»: «В России есть один сверхклуб, который портит всю картину»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала о своем отношении к «Зениту».

«Спартак» — это эмоции, это непредсказуемый клуб. Вот «Зенит» каждый год на первом месте — это уже обыденность, теряется интерес к футболу, теряется интерес смотреть их игры, все уже и так понятно, — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак». - Здесь фарм «Сочи», тут «Оренбург», с которым не прокатило, но вроде «Нижний Новгород» с Кержаковым на подходе. С ними все понятно — как «Уралы» с ними играют и так далее. Поэтому у «Зенита» ничего не получается в еврокубках. Это у нас работает, когда у тебя фарм. Допустим, когда ты поиграл в еврокубках, а на следующий день по календарю у тебя стоит «Сочи» или «Урал», ты можешь выставить второй состав, чтобы основа отдыхала.



Есть ли у нас справедливый футбол? У нас есть один сверхклуб, который портит картину. Даже во Франции сейчас «Лилль» первое место занял, середняк. А в России невозможно взять классного тренера, который гарантирует тебе высокие позиции. Когда «Лестер» выиграл АПЛ с Раньери, было так же, как с «Лиллем». А в России такая ситуация невозможна".

«Зенит» трижды стал чемпионом России за три последних сезона, однако клуб из Санкт-Петербурга за это время ни разу не вышла из группы в Лиге чемпионов. Лучшее достижение клуба с момента прихода на пост главного тренера Сергея Семака — 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2018/19.