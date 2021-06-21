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Терюшков рассказал, когда «Химки» подпишут новый контракт с Глушаковым

12:40
Денис Глушаков. Фото Instagram
Денис Глушаков. Фото Instagram
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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, когда «Химки» продлят контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.

«Пока не решилось с Глушаковым, контракт еще не подписали, но в ближайшее время, я думаю, что согласуем и подпишем. По срокам контракта идет обсуждение с Денисом, конечно, договоренность есть, хотели бы подписать соглашение не на один сезон. Но это вопрос переговоров.

Какая вероятность подписания нового контракта? Большая. Я думаю, что на этой неделе уже решим с контрактом», — цитирует Терюшкова ТАСС.

Глушаков играет в составе «Химок» с октября 2020 года. Срок нынешнего соглашения с клубом истекает 30 июня.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11704437

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Виктория Кравченко все материалы автора
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