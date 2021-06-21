Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зарема Салихова: «Раньше была тупая эскортница, а сейчас умная эскортница»

12:47
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото AFP
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото AFP
Теги:

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна опровергла слухи о том, что она являлась эскортницей.

«На самом деле, это абсолютные бредни, — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак». — Мне кажется, у нас любую симпатичную девушку с таким связывают. Если бы было так — не знаю... Во-первых, мне кажется, у эскорт-проституток определенная внешность, определенное поведение, манеры. Посмотреть на мой характер — неужели я могу под кого-то подстраиваться? Абсолютный бред. Не понимаю, кто распространял эти слухи. Как отношусь к поддержке фанатов после ухода из совета директоров? «Раньше она была просто тупая эскортница, а сейчас умная эскортница» (смеется). Я отношусь к поддержке фанатов суперпозитивно».

3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Дания, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Россия — Дания: прогноз Рината Дасаева на матч Евро-2020
Страшно непонятная сетка плей-офф чемпионата Европы: как в ней разобраться? Показываем на примерах
Что решается в группе Украины и Австрии в последнем туре Евро

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд