Зарема Салихова: «Раньше была тупая эскортница, а сейчас умная эскортница»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна опровергла слухи о том, что она являлась эскортницей.

«На самом деле, это абсолютные бредни, — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак». — Мне кажется, у нас любую симпатичную девушку с таким связывают. Если бы было так — не знаю... Во-первых, мне кажется, у эскорт-проституток определенная внешность, определенное поведение, манеры. Посмотреть на мой характер — неужели я могу под кого-то подстраиваться? Абсолютный бред. Не понимаю, кто распространял эти слухи. Как отношусь к поддержке фанатов после ухода из совета директоров? «Раньше она была просто тупая эскортница, а сейчас умная эскортница» (смеется). Я отношусь к поддержке фанатов суперпозитивно».

3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.