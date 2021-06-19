Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о новом главном тренере красно-белых Руе Витории.

«Сейчас ставка на «удобненького и уютненького», можно проворачивать любые трансферы на вход и на выход, — написала Салихова в своем Telegram-канале. — Руй добряк и он правда хороший мужик. Осталось только подождать. Честно скажу, меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом. Амбиции где?»

24 мая «Спартак» объявил о назначении 51-летнего португальца на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года. Специалист сменил на посту Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.