Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зарема Салихова — о Витории: «Меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом»

22:56
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ»/ Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Дарья Исаева, «СЭ»/ Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о новом главном тренере красно-белых Руе Витории.

«Сейчас ставка на «удобненького и уютненького», можно проворачивать любые трансферы на вход и на выход, — написала Салихова в своем Telegram-канале. — Руй добряк и он правда хороший мужик. Осталось только подождать. Честно скажу, меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом. Амбиции где?»

24 мая «Спартак» объявил о назначении 51-летнего португальца на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года. Специалист сменил на посту Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 33692
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украина и Австрия распишут скандальную ничью и лишат Россию плей-офф? Странные котировки букмекеров
Мбаппе обиделся на Жиру накануне старта Евро-2020
«Монреаль» вышел вперед в серии с «Вегасом»
Португалия — Германия: немцы вышли вперед

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и новый главный тренер: Руй Витория и Зарема Салихова, расставание с Доменико Тедеско после сезона 2020/21
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы