Зарема Салихова — о Витории: «Меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом»
22:56
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о новом главном тренере красно-белых Руе Витории.
«Сейчас ставка на «удобненького и уютненького», можно проворачивать любые трансферы на вход и на выход, — написала Салихова в своем Telegram-канале. — Руй добряк и он правда хороший мужик. Осталось только подождать. Честно скажу, меня не устраивает тренер, готовый работать с любым материалом. Амбиции где?»
24 мая «Спартак» объявил о назначении 51-летнего португальца на пост главного тренера. Контракт рассчитан на два года. Специалист сменил на посту Доменико Тедеско, который покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21.
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