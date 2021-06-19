Жиго научился писать название «Спартака» на русском

Футболисты «Спартака» начали подготовку к новому сезону. После завершения занятий защитник команды Самюэль Жиго продемонстрировал свое знание русского языка.

Он написал название клуба: «Спартак» Москва». Причем француз допустил только одну ошибку, пропустив сначала букву «к» в названии столицы России.

Видео дня: Сэм учится писать название «Спартака» на русском ?



Получилось *практически* идеально ? pic.twitter.com/FASIUh3ess — ФК «Спартак-Мосва» (@fcsm_official) June 19, 2021

Ранее Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила сборной России натурализовать защитника Самюэля Жиго.

Отметим, что 27-летний француз выступает в «Спартаке» с лета 2018 года, однако в национальную команду не вызывался.