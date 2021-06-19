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Жиго научился писать название «Спартака» на русском

19:35
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
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Футболисты «Спартака» начали подготовку к новому сезону. После завершения занятий защитник команды Самюэль Жиго продемонстрировал свое знание русского языка.

Он написал название клуба: «Спартак» Москва». Причем француз допустил только одну ошибку, пропустив сначала букву «к» в названии столицы России.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, предложила сборной России натурализовать защитника Самюэля Жиго.

Отметим, что 27-летний француз выступает в «Спартаке» с лета 2018 года, однако в национальную команду не вызывался.

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