Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о самом обидном несостоявшемся трансфере красно-белых.

«Самый обидный трансфер, который не удалось осуществить по разным причинам — это Сергей Пиняев. Он не перешел из-за своего агента? Нет, просто мы ушли из «Спартака». У нас с Павлом Андреевым прекрасные отношения, он самый грамотный футбольный функционер в России, который давно перерос статус агента», — цитирует Салихову «РБ Спорт».

В 2018 году Пиняев проходил недельную стажировку в «Манчестер Юнайтед», после которой играл в матче молодежной команды «красных дьяволов» и забил пять мячей. 1 декабря 2022 года стал победителем премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года. В текущем сезоне 18-летний нападающий провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.