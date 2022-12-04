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Агент защитника «Сочи» Дркушича: «Бердыев произвел хорошее впечатление»

Мария Гусева
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал, какое впечатление произвел на игрока новый главный тренер клуба Курбан Бердыев.

— Мы поговорили с Ваней о встрече с новым тренером. Бердыев произвел на него хорошее впечатление. Он много о нем слышал ранее, особенно от других футболистов. Говорят, Курбан Бердыев умеет развивать молодых игроков, что как раз подходит Дркушичу. Думаю, ему будет полезно поработать под руководством этого тренера.

— Был ли какой-то разговор с клубом, рассчитывает ли новый тренерский штаб на Ваню?

— В последней игре Ваня вышел на поле с капитанской повязкой. У нас нет никаких сомнений в том, что «Сочи» рассчитывает на Дркушича. Он чувствует себя одним из важнейших игроков в оборонительной линии. Надеюсь, в клубе считают так же.

Последним местом работы 70-летнего специалиста был иранский клуб «Трактор». Бердыев дважды становился чемпионом России с «Рубином», а также привел «Ростов» к серебряным медалям, но он не работал в РПЛ с 2019 года.

«Сочи» с 25 очками после 17 туров занимает девятое место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт

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Аргентина 2
Австралия 1
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1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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