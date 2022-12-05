«Сочи» не планирует серьезных изменений в составе после прихода нового тренера

«Сочи» не планирует серьезно менять состав после прихода в клуб нового главного тренера команды Курбана Бердыева, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, изменения в составе будут незначительными. «Сочи» планирует усилить группу атаки и приобрести центрального защитника для глубины состава и конкуренции.

Информацией на это счет поделился известный футбольный посредник Сергей Голунов.

«Насколько мне известно, основное направление селекции — латинская Америка. Также, насколько я понимаю стратегию развития клуба, «Сочи» находится в поиске игроков, способных сразу же заиграть в стартовом составе, потому что летом было приобретено большое количество молодых игроков с российским паспортом», — цитирует Голунова Metaratings.ru.

Сочинский клуб на данный момент находится на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров. В прошлом сезоне команда заняла второе место в РПЛ.