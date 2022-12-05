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«Сочи» не планирует серьезных изменений в составе после прихода нового тренера

Виталий Косик
Корреспондент
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«Сочи» не планирует серьезно менять состав после прихода в клуб нового главного тренера команды Курбана Бердыева, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, изменения в составе будут незначительными. «Сочи» планирует усилить группу атаки и приобрести центрального защитника для глубины состава и конкуренции.

Информацией на это счет поделился известный футбольный посредник Сергей Голунов.

«Насколько мне известно, основное направление селекции — латинская Америка. Также, насколько я понимаю стратегию развития клуба, «Сочи» находится в поиске игроков, способных сразу же заиграть в стартовом составе, потому что летом было приобретено большое количество молодых игроков с российским паспортом», — цитирует Голунова Metaratings.ru.

Сочинский клуб на данный момент находится на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров. В прошлом сезоне команда заняла второе место в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/sochi-ne-planiruet-sereznykh-izmeneniy-v-sostave-posle-prikhoda-novogo-trenera-1431735/
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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