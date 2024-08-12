Зарема Салихова: «Возможная связка Соболева и Кордобы в «Зените» — это что-то атомное»
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о возможных трансферах нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».
«История, сюжет которой достоин Netflix, как «Зенит» обокрал своих преследователей, выкосив двух лучших нападающих, не получив ни желтой, ни красной карточки.
При этом таких, которых «Краснодару» и «Спартаку» не купить ни в РПЛ, ни за пределами. Трансфер Жозе тому подтверждение. Лишь Тюкавину не удалось вскружить голову.
При всей моей нелюбви к «Зениту», в этой истории виноваты сами клубы — «Краснодар» и «Спартак». Почему игроки захотели перейти в стан соперника? Самое примитивное сказать, что погнались за зарплатой, но так ли все просто?
Если Медина смог перейти из ЦСКА в «Спартак», то почему надо требовать чистоплотности и порядочности от своих игроков? Троянский конь открыл трансферный ящик Пандоры на подобного рода переходы.
Соболев и Кордоба сделают любой клуб, претендующий на трофеи, сильнее. Они не зависят от командной игры, они не ждут паса и надежды от товарища по команде, если нужен мяч, то забирают из опорной зоны. Оба мощные и ментально первые! Лично мне было бы интересно увидеть их в одной команде. Соболев отлично смотрелся с Шамаром на поле, а связка Соболева и Кордобы — это что-то атомное», — сказала Салихова «СЭ».
23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит». Нападающий пропустил уже четыре матча.
Также сообщалось, что «Зенит» предлагает «Краснодару» 9 миллионов евро за Кордобу. Сам футболист хочет сменить клуб, но президент «быков» Сергей Галицкий выступает против продажи и пригрозил форварду отстранением от основной команды до конца сезона, если он продолжит форсировать потенциальный трансфер.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0