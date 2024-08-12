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12 августа, 23:55

Зарема Салихова: «Возможная связка Соболева и Кордобы в «Зените» — это что-то атомное»

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Зарема Салихова.
Фото Global Look Press

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о возможных трансферах нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«История, сюжет которой достоин Netflix, как «Зенит» обокрал своих преследователей, выкосив двух лучших нападающих, не получив ни желтой, ни красной карточки.

При этом таких, которых «Краснодару» и «Спартаку» не купить ни в РПЛ, ни за пределами. Трансфер Жозе тому подтверждение. Лишь Тюкавину не удалось вскружить голову.

При всей моей нелюбви к «Зениту», в этой истории виноваты сами клубы — «Краснодар» и «Спартак». Почему игроки захотели перейти в стан соперника? Самое примитивное сказать, что погнались за зарплатой, но так ли все просто?

Если Медина смог перейти из ЦСКА в «Спартак», то почему надо требовать чистоплотности и порядочности от своих игроков? Троянский конь открыл трансферный ящик Пандоры на подобного рода переходы.

Соболев и Кордоба сделают любой клуб, претендующий на трофеи, сильнее. Они не зависят от командной игры, они не ждут паса и надежды от товарища по команде, если нужен мяч, то забирают из опорной зоны. Оба мощные и ментально первые! Лично мне было бы интересно увидеть их в одной команде. Соболев отлично смотрелся с Шамаром на поле, а связка Соболева и Кордобы — это что-то атомное», — сказала Салихова «СЭ».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит». Нападающий пропустил уже четыре матча.

Также сообщалось, что «Зенит» предлагает «Краснодару» 9 миллионов евро за Кордобу. Сам футболист хочет сменить клуб, но президент «быков» Сергей Галицкий выступает против продажи и пригрозил форварду отстранением от основной команды до конца сезона, если он продолжит форсировать потенциальный трансфер.

Александр Соболев
Джон Кордоба
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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