Ньямси: «Дзюба — отличный игрок для РПЛ. Надеюсь, он найдет новую команду»
Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе.
«Дзюба — хороший нападающий. Надеюсь, он найдет новый, хороший проект для себя, найдет новую команду. Конечно, Дзюба — отличный игрок для РПЛ, в этом нет сомнений», — приводит слова Ньямси «РБ Спорт».
Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Летом 2024-го 35-летний россиянин стал свободным агентом. В составе московского клуба форвард провел 39 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|1
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|3
|
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|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
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|4
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|17.08
|17:00
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|- : -
|17.08
|19:30
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Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
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|
Акрон – Рубин
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|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
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Зенит
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ЦСКА
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Педро
Зенит
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|П
|
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
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|И
|К
|Ж
|
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|1
|0
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Даниил Фомин
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|1
|0
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Факел
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|0
|0
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