Промес продолжает оставаться в ОАЭ

Форвард «Спартака» Квинси Промес остается в ОАЭ, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, ночью 32-летний голландец должен был покинуть страну, но до сих пор не вылетел в Россию. С ним находятся два сотрудника клуба.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.