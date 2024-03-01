Промес продолжает оставаться в ОАЭ
Форвард «Спартака» Квинси Промес остается в ОАЭ, сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, ночью 32-летний голландец должен был покинуть страну, но до сих пор не вылетел в Россию. С ним находятся два сотрудника клуба.
29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
Новости