Зампред Общественной наблюдательной комиссии – об обращении адвокатов Кокорина в ЕСПЧ: "В России на это могут не обратить внимания"

Заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева высказала "СЭ" свое мнение об инициативе адвокатов нападающего "Зенита" Александра Кокорина обратиться в Европейский суд по правам человека с жалобой на вчерашнее решение Тверского районного суда Москвы, продлившего срок содержания футболиста под стражей до 8 апреля этого года.

Кокорин, его младший брат Кирилл, хавбек "Краснодара" Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий содержатся в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с начала октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.

– На мой взгляд, вердикт суда о продлении арестов ожидаем, но не совсем справедлив – сказала Меркачева. – Оказавшись на воле, Кокорин и Мамаев уже не совершат ничего противоправного, не станут бросаться на людей, сметать все вокруг, хватать стулья и бить ими людей по голове – это же очевидно. Они осознали содеянное, раскаялись, их случай фактически единичный, поэтому решение, которое принял суд жесткое и жестокое.

– Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, заявил "СЭ", что вместе с коллегой Татьяной Стукаловой планирует обратиться в Европейский суд по правам человека по поводу дальнейшего содержания своего подзащитного в СИЗО. Это может повлиять на ход дела в России?

– Хочется надеяться, но на практике если есть общественный резонанс, то судьи редко обращают внимание на то, есть ли жалоба в ЕСПЧ. Было много случаев, когда в Европе уже вынесли решение, причем не в пользу государства, а в пользу обращавшегося, обязывали выплатить ему определенную компенсацию и так далее, но у нас, несмотря на это, продолжается суд. (Иван Торопцев)​