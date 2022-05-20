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Аршавин: «Михайлов перестал попадать в заявку «Шальке» не по спортивному принципу»

Аршавин считает, что Михайлов перестал попадать в заявку «Шальке» не по спортивному принципу
Карен Саркисян
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о выступлениях полузащитника Ярослава Михайлова за «Шальке-04».

«Конечно, хотели, чтобы Ярослав сыграл больше, — приводит слова Аршавина «Чемпионат». — Мы были все время с ним на связи. В целом Ярослав доволен тем, что побывал там, поварился за границей — в других условиях и во взрослой команде. С уходом спонсора Михайлов перестал попадать в заявку «Шальке» не по спортивному принципу. Все равно благодарны руководству клуба. На бытовом уровне у нас с ними нормальный контакт. Думаю, что Ярослав получил неоценимый опыт, который пригодится ему в будущем«.

Также Аршавин ответил, можно ли сказать, что полузащитник оказался не готов к уровню чемпионата второй бундеслиги.

«Это трудно оценить. Если бы не произошло это событие, то все было бы по спортивному принципу. В плане человеческом, по самоотдаче — все отзывы из Германии по нему положительные», — сказал он.

В сезоне-2021/22 19-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 10 матчах за «Шальке» во всех турнирах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4700309-arshavin-o-mihajlove-v-shalke-on-perestal-popadat-v-zayavku-ne-po-sportivnomu-principu.html
Андрей Аршавин
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