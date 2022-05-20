Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча за серебряные медали чемпионата России против «Сочи».

Команды сыграют в заключительном, 30-м, туре РПЛ сезона-2021/22.

— Предстоит непростой матч, так как «Сочи» выглядит очень прилично, — цитирует «РБ Спорт» Колыванова. — Это опытная команда, которая имеет в своем составе футболистов с хорошей игровой практикой в сильнейших клубах. Плюс — они организованны, знают, как играть — когда придержать матч, когда от оборонки, когда быстро выходить в атаку. «Динамо» будет непросто с таким соперником — у москвичей в команде много молодежи, первый круг они во многом провели на эмоциях, сейчас набираются опыта... Но вот взять, например, матч с «Локомотивом» — первый тайм сыграли разумно, вели 3:1, а после перерыва просто рассыпались. Так что иногда вообще не знаешь, чего ждать от «Динамо».

— Динамовцам для завоевания серебряных медалей достаточно просто не проиграть...

— И это никогда не играло на руку! В таких случаях команды, которым достаточно ничейного результата, проигрывают в итоге в 80 процентах случаев, ведь на подкорке где-то сидит вот эта мысль. А может не прокатить... Потому что соперник выходит с настроением, с желанием победить.

— Второе место теперь не дает путевку в Лигу чемпионов. Так ли принципиальна эта борьба?

— Тут дело в престиже обоих тренеров: Федотова и Шварца. «Динамо» практически весь сезон шло на втором месте, терять его в последнем туре команда, конечно, не захочет. И здорово, что до последнего тура сохраняется интрига в чемпионате — и в борьбе за медали, и внизу турнирной таблицы. Чемпионат получился интересный, моментами были очень захватывающие игры. Но мы все прекрасно понимаем, что «Зенит» по классу игроков выше, чем все другие команды. Поэтому они заслуженно победили, тут вопросов нет. «Динамо», как могло, боролось. Я хоть и говорил, что динамовцы могут навязать конкуренцию в борьбе за золото, но в душе понимал, что шансов не так много.

«Динамо» сыграет с «Сочи» в матче 30-го тура чемпионата России. Встреча состоится 21 мая в Москве. Начало — в 17:00 (мск).