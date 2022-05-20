Дюпин обратился к болельщикам «Рубина» перед матчем с «Уфой»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин обратился к болельщикам казанского клуба перед матчем 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги против «Уфы».

«Завтра — день икс для каждого из нас, — приводит слова Дюпина пресс-служба «Рубина». — Мы выйдем на поле и будем отдаваться игре с первой минуты и до финального свистка. Когда что-то не хватает сил и что-то не получается на помощь всегда приходят болельщики, которые поддерживают нас и в горе, и в радости. В решающий момент мы должны быть вместе, мы одна команда! Ждем каждого болельщика на стадионе!»

Встреча «Рубина» с «Уфой» пройдет в Казани. Игра состоится 21 мая и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 27 баллами располагается на 15-й позиции.