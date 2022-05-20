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Дюпин обратился к болельщикам «Рубина» перед матчем с «Уфой»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин обратился к болельщикам казанского клуба перед матчем 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги против «Уфы».

«Завтра — день икс для каждого из нас, — приводит слова Дюпина пресс-служба «Рубина». — Мы выйдем на поле и будем отдаваться игре с первой минуты и до финального свистка. Когда что-то не хватает сил и что-то не получается на помощь всегда приходят болельщики, которые поддерживают нас и в горе, и в радости. В решающий момент мы должны быть вместе, мы одна команда! Ждем каждого болельщика на стадионе!»

Встреча «Рубина» с «Уфой» пройдет в Казани. Игра состоится 21 мая и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 27 баллами располагается на 15-й позиции.

Источник: https://t.me/fcrk1958/7460
Юрий Дюпин
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
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