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Захват Джикии и Фомина во время потасовки в игре «Спартак» — «Динамо» обыграли кадром из «Титаника»

21:13
Захват Джикии и Фомина во время потасовки в игре «Спартак» — «Динамо» обыграли кадром из «Титаника».
Захват Джикии и Фомина во время потасовки в игре «Спартак» — «Динамо» обыграли кадром из «Титаника».
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В Сети появился мем по мотивам потасовки, которая произошла в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: потасовка стенка на&nbsp;стенку. В матче «Спартак» — «Динамо» команды устроили потасовку стенка на стенку

В конце первого тайма команды устроили массовую драку. Инцидент случился на 40-й минуте встречи после жесткого подката полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.

Далее началась потасовка, участниками которой также стали защитник «Спаратка» Георгий Джикия и полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Их захват стал мемом на тему фильма «Титаник». Выглядит это так, как будто Фомин на плоту держит уходящего под воду Джикию.

Напомним, что «Спартак» смог отыграться со счетом 0:2. В самом конце второго тайма голы забили Джикия и Самюэль Жиго.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

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Роман Шишов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры