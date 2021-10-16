Захват Джикии и Фомина во время потасовки в игре «Спартак» — «Динамо» обыграли кадром из «Титаника»
В Сети появился мем по мотивам потасовки, которая произошла в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо».
В конце первого тайма команды устроили массовую драку. Инцидент случился на 40-й минуте встречи после жесткого подката полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие.
Далее началась потасовка, участниками которой также стали защитник «Спаратка» Георгий Джикия и полузащитник «Динамо» Даниил Фомин. Их захват стал мемом на тему фильма «Титаник». Выглядит это так, как будто Фомин на плоту держит уходящего под воду Джикию.
Напомним, что «Спартак» смог отыграться со счетом 0:2. В самом конце второго тайма голы забили Джикия и Самюэль Жиго.
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