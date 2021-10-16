Спиридонов — о ничьей в матче с «Динамо»: «У «Спартака» появились яйца, но это был реальный отскок!»
Волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал ничью в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:2).
«Это был реальный отскок. Понятно, что был характер, — сказал Спиридонов корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Где-то «Динамо» почувствовало, что победа в кармане. Тюкавин мог сделать 3:0, тогда о ничьей речи бы не было. Но это футбол. Мы видим, что у «Спартака» появились яйца, это радует! Можно говорить, что это было самое настоящее дерби, которому не хватило красной карточки. «Спартак» можно поздравить с набранным очком, а динамовцы потеряли целых два очка. Все к этому шло».
Следующий матч «Спартак» проведет в среду, 20 октября, в Лиге Европы против «Лестера». Начало встречи в 17:30 по московскому времени.
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