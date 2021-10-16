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«Сочи» одержал победу в матче с «Ростовом»

20:59
Маттео Кассьерра. Фото ФК «Сочи».
Маттео Кассьерра. Фото ФК «Сочи».
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«Сочи» обыграл «Ростов» (3:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

После первого тайма хозяева вели 3:0. Артур Юсупов открыл счет на 10-й минуте. Кристиан Нобоа на 28-й минуте реализовал пенальти. Третий мяч на 33-й минуте забил Маттео Кассьерра. Баштуш на 53-й минуте отыграл один мяч. В концовке игры также отличился Али Соу.

После первого тайма у сочинцев был заменен из-за травмы голкипер Сослан Джанаев. Вместо него вышел Николай Заболотный.

«Сочи» набрал 21 очко и на данный момент занимает третье место. У «Ростова» девять очков и 14-я позиция.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«Сочи» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:2 (3:0)

Голы: Юсупов, 10 (1:0). Нобоа, 28 — с пенальти (2:0). Кассьерра, 33 (3:0). Баштуш, 53 (3:1). Соу, 90+4 (3:2).

«Сочи»: Джанаев (Заболотный, 46), Терехов, Цаллагов, Заика (Маргасов, 77), Юрганов, Прохин, Родригау, Юсупов (Жоаузинью, 87), Бурмистров (Попов, 46), Нобоа (Ангбан, 90+1), Кассьерра.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Хаджикадунич, 46), Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 76), Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 60), Альмквист, Гигович (Байрамян, 81), Полоз, Комличенко (Соу, 47).

Предупреждения: Калинин, 7. Баштуш, 23. Бурмистров, 32. Гигович, 58. Прохин, 82.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Болотенков (Москва), Данченко (Уфа).

ВАР: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва).

16 октября. Сочи. Стадион «Фишт».

Сочи — Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
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Обе забьют - да

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ИТМ1 (1.5)

18%

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • lvb

    Здаров. Спасибки. Очень приятно очередной раз макнуть мордой в..субстанцию всех этих суперспецов/конспирологов.. Наивно считающих шо "Сочи" это какой-то фарм и имеет какое-то отношение к"Зенитушке".. Наивные,вот и обтекают,на регулярной основе)

    16.10.2021

  • vfhectymrfrrr

    3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась .с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна. На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить. Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789 Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.

    16.10.2021

  • richardford

    Здоров lvb. Сочи молодцы.

    16.10.2021

  • Миля Кац

    Не богохульствуйте.

    16.10.2021

  • Black.list

    как, что? Зенит напервом

    16.10.2021

  • Pavel Li

    Таких пенок в ЕК ставить не будут, Сочи ничего не светит )

    16.10.2021

  • Миля Кац

    Ротенберговцы на втором месте. Что может быть отвратительнее?

    16.10.2021

  • lvb

    Благодарю. Вы оченно правильно написали,про"команду из моего города",именно так и есть. Я не поклонник ФК "Сочи" и всех сочинских команд,еще с 70-х годов прошлого века)). Но доволен что ноне сочинская команда хорошо играет в РПЛ)

    16.10.2021

  • Fanatico

    поздравляю с победой команду из твоего города, они молодцы и в хорошей форме

    16.10.2021

  • lvb

    Привет.. Не отвечай "этому" "номерному сержику".. Оне прилипчиво аки раздавленный таракан к подошве.. Прилипнет..а ты с ним ходишь и ходишь,не видишь)). Он тебе теперь регулярно будет малявы засылать,с предъявами,более ни на что не способен,только бакланит.. Будь готов! Ответ какой?))

    16.10.2021

  • maximalist

    Все очень плохо играют.

    16.10.2021

  • MW1818

    Поздравляю Сочи с победой и выходом на второе место . Борьба за золото обостряется !!!

    16.10.2021

  • хурма (сельдерей)

    Сочи с победой

    16.10.2021

  • хурма (сельдерей)

    и что с этого? уступили Партизану...который сейчас феерит в конференции и то вначале дважды вели в счете

    16.10.2021

  • lvb

    Сержик,твоя тупость меня давно не удивляет.. Лезешь и лезешь,как-будто твое мнение хоть кого-то интересует,даже облезлого ноунейма.. Успокойся,"собака лает..караван идет"(с)

    16.10.2021

  • Инта

    Сочи с победой!

    16.10.2021

  • shpasic

    нормально с Партизаном сыграли. Динамо, например, год назад ещё хуже в еврокубках выступило.

    16.10.2021

  • serg1001

    в ЛК они уже сыграли, не смогли даже квалификацию пройди, теперь в "Сочи рвётся в ЛЧ", нуда нуда.

    16.10.2021

  • lvb

    Принимаю поздравы с очередной победой команды из моего города. Где тут все эти клованы и лошары вкупе с конспирологами? Нэ вижю.Видно обтекают,молча. Сие для них уже привычное занятие. А"Сочи" идет дальше и пюлеет слюной на весь этот бред). Ротенберг уже круче Федуньо.. Вперед земляки,принесите медальку городу,впервые в истории!

    16.10.2021

  • shpasic

    Сочи рвётся в ЛЧ.

    16.10.2021