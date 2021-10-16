«Сочи» одержал победу в матче с «Ростовом»
«Сочи» обыграл «Ростов» (3:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.
После первого тайма хозяева вели 3:0. Артур Юсупов открыл счет на 10-й минуте. Кристиан Нобоа на 28-й минуте реализовал пенальти. Третий мяч на 33-й минуте забил Маттео Кассьерра. Баштуш на 53-й минуте отыграл один мяч. В концовке игры также отличился Али Соу.
После первого тайма у сочинцев был заменен из-за травмы голкипер Сослан Джанаев. Вместо него вышел Николай Заболотный.
«Сочи» набрал 21 очко и на данный момент занимает третье место. У «Ростова» девять очков и 14-я позиция.
Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига
11-й тур
«Сочи» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:2 (3:0)
Голы: Юсупов, 10 (1:0). Нобоа, 28 — с пенальти (2:0). Кассьерра, 33 (3:0). Баштуш, 53 (3:1). Соу, 90+4 (3:2).
«Сочи»: Джанаев (Заболотный, 46), Терехов, Цаллагов, Заика (Маргасов, 77), Юрганов, Прохин, Родригау, Юсупов (Жоаузинью, 87), Бурмистров (Попов, 46), Нобоа (Ангбан, 90+1), Кассьерра.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Хаджикадунич, 46), Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 76), Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 60), Альмквист, Гигович (Байрамян, 81), Полоз, Комличенко (Соу, 47).
Предупреждения: Калинин, 7. Баштуш, 23. Бурмистров, 32. Гигович, 58. Прохин, 82.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Болотенков (Москва), Данченко (Уфа).
ВАР: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва).
16 октября. Сочи. Стадион «Фишт».
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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lvb
Здаров. Спасибки. Очень приятно очередной раз макнуть мордой в..субстанцию всех этих суперспецов/конспирологов.. Наивно считающих шо "Сочи" это какой-то фарм и имеет какое-то отношение к"Зенитушке".. Наивные,вот и обтекают,на регулярной основе)
16.10.2021
vfhectymrfrrr
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась .с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна. На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить. Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789 Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
16.10.2021
richardford
Здоров lvb. Сочи молодцы.
16.10.2021
Миля Кац
Не богохульствуйте.
16.10.2021
Black.list
как, что? Зенит напервом
16.10.2021
Pavel Li
Таких пенок в ЕК ставить не будут, Сочи ничего не светит )
16.10.2021
Миля Кац
Ротенберговцы на втором месте. Что может быть отвратительнее?
16.10.2021
lvb
Благодарю. Вы оченно правильно написали,про"команду из моего города",именно так и есть. Я не поклонник ФК "Сочи" и всех сочинских команд,еще с 70-х годов прошлого века)). Но доволен что ноне сочинская команда хорошо играет в РПЛ)
16.10.2021
Fanatico
поздравляю с победой команду из твоего города, они молодцы и в хорошей форме
16.10.2021
lvb
Привет.. Не отвечай "этому" "номерному сержику".. Оне прилипчиво аки раздавленный таракан к подошве.. Прилипнет..а ты с ним ходишь и ходишь,не видишь)). Он тебе теперь регулярно будет малявы засылать,с предъявами,более ни на что не способен,только бакланит.. Будь готов! Ответ какой?))
16.10.2021
maximalist
Все очень плохо играют.
16.10.2021
MW1818
Поздравляю Сочи с победой и выходом на второе место . Борьба за золото обостряется !!!
16.10.2021
хурма (сельдерей)
Сочи с победой
16.10.2021
хурма (сельдерей)
и что с этого? уступили Партизану...который сейчас феерит в конференции и то вначале дважды вели в счете
16.10.2021
lvb
Сержик,твоя тупость меня давно не удивляет.. Лезешь и лезешь,как-будто твое мнение хоть кого-то интересует,даже облезлого ноунейма.. Успокойся,"собака лает..караван идет"(с)
16.10.2021
Инта
Сочи с победой!
16.10.2021
shpasic
нормально с Партизаном сыграли. Динамо, например, год назад ещё хуже в еврокубках выступило.
16.10.2021
serg1001
в ЛК они уже сыграли, не смогли даже квалификацию пройди, теперь в "Сочи рвётся в ЛЧ", нуда нуда.
16.10.2021
lvb
Принимаю поздравы с очередной победой команды из моего города. Где тут все эти клованы и лошары вкупе с конспирологами? Нэ вижю.Видно обтекают,молча. Сие для них уже привычное занятие. А"Сочи" идет дальше и пюлеет слюной на весь этот бред). Ротенберг уже круче Федуньо.. Вперед земляки,принесите медальку городу,впервые в истории!
16.10.2021
shpasic
Сочи рвётся в ЛЧ.
16.10.2021