«Сочи» одержал победу в матче с «Ростовом»

«Сочи» обыграл «Ростов» (3:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

После первого тайма хозяева вели 3:0. Артур Юсупов открыл счет на 10-й минуте. Кристиан Нобоа на 28-й минуте реализовал пенальти. Третий мяч на 33-й минуте забил Маттео Кассьерра. Баштуш на 53-й минуте отыграл один мяч. В концовке игры также отличился Али Соу.

После первого тайма у сочинцев был заменен из-за травмы голкипер Сослан Джанаев. Вместо него вышел Николай Заболотный.

«Сочи» набрал 21 очко и на данный момент занимает третье место. У «Ростова» девять очков и 14-я позиция.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

11-й тур

«Сочи» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:2 (3:0)

Голы: Юсупов, 10 (1:0). Нобоа, 28 — с пенальти (2:0). Кассьерра, 33 (3:0). Баштуш, 53 (3:1). Соу, 90+4 (3:2).

«Сочи»: Джанаев (Заболотный, 46), Терехов, Цаллагов, Заика (Маргасов, 77), Юрганов, Прохин, Родригау, Юсупов (Жоаузинью, 87), Бурмистров (Попов, 46), Нобоа (Ангбан, 90+1), Кассьерра.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Хаджикадунич, 46), Баштуш, Осипенко, Калинин (Поярков, 76), Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 60), Альмквист, Гигович (Байрамян, 81), Полоз, Комличенко (Соу, 47).

Предупреждения: Калинин, 7. Баштуш, 23. Бурмистров, 32. Гигович, 58. Прохин, 82.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Болотенков (Москва), Данченко (Уфа).

ВАР: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва).

16 октября. Сочи. Стадион «Фишт».