В матче «Спартак» — «Динамо» команды подрались стенка на стенку
В матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо» в Москве между командами произошла массовая потасовка.
Инцидент случился на 40-й минуте встречи после жесткого подката полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие. После фола спартаковец вылетел за бровку и остался лежать у технической зоны «Динамо».
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго подбежал к месту нарушения и толкнул Захаряна. Претензии футболисту красно-белых высказал главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, за партнера заступился Вячеслав Грулев.
После этого футболисты обеих команд, а также запасные и персонал соперников начали толкаться и хватать друг друга. В одной из пар Георгий Джикия и Даниил Фомин сцепились в захвате.
Арбитр Сергей Карасев и его бригада не стали лезть в эпицентр и смотрели за потасовкой со стороны. Вскоре страсти были погашены.
По итогам эпизода по два игрока обеих команд получили желтые карточки. Предупреждены были Джикия и Жиго у «Спартака», Захарян и Грулев у «Динамо».
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