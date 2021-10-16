В матче 11-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Динамо» в Москве между командами произошла массовая потасовка.

Инцидент случился на 40-й минуте встречи после жесткого подката полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна против защитника красно-белых Максимилиано Кофрие. После фола спартаковец вылетел за бровку и остался лежать у технической зоны «Динамо».

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго подбежал к месту нарушения и толкнул Захаряна. Претензии футболисту красно-белых высказал главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, за партнера заступился Вячеслав Грулев.

После этого футболисты обеих команд, а также запасные и персонал соперников начали толкаться и хватать друг друга. В одной из пар Георгий Джикия и Даниил Фомин сцепились в захвате.

В матче «Спартак» — «Динамо» команды подрались стенка на стенку. Фото Скриншот Матч ТВ.

Арбитр Сергей Карасев и его бригада не стали лезть в эпицентр и смотрели за потасовкой со стороны. Вскоре страсти были погашены.

По итогам эпизода по два игрока обеих команд получили желтые карточки. Предупреждены были Джикия и Жиго у «Спартака», Захарян и Грулев у «Динамо».