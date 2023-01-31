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Сегодня, 15:46

Захаряна пытались приобрести «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Игрок остается в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в зимнее трансферное окно рассчитывали приобрести как минимум четыре европейских клуба — «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош». Об интересе венгерского клуба ранее сообщал Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

Испанские клубы, а также «Ференцварош» сделали официальные шаги для совершения сделки, по имеющимся сведениям, они были готовы платить 15 миллионов евро отступных, прописанных в контракте, однако в итоге до трансфера дело не дошло. Европейские клубы в нынешней политической ситуации не желают напрямую расплачиваться с российскими (так это было и с арендой Керка из «Локомотива» в «Антверпен»), предлагая различные схемы. Одна из них — самовыкуп со стороны игрока, а затем подписание соглашения с новым клубом в качестве свободного агента с возвращением уплаченной суммы в качестве подъемных. При этом, если для Испании и Португалии опция выкупа Захаряна за 15 миллионов евро действует, то для Венгрии — нет.

Сегодня, 31 января, трансферное окно в Западной Европе закрывается. По данным «СЭ», 19-летний полузащитник закончит сезон в «Динамо».

В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Арсен Захарян. Стала известна опция выкупа Захаряна ближайшим летом

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер
Аталанта

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Мальорка
ФК Порту
ФК Сельта
ФК Ференцварош
5
7
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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