Булыкин: «Дзюба мог бы помочь многим командам, не только «Локомотиву»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, смог бы форвард Артем Дзюба пополнить московский клуб и помочь ему выбраться из зоны стыковых матчей.

«Дзюба мог бы помочь многим командам, не только «Локомотиву», но только при условии, что Артем будет играть. Вопрос только в том, кто готов рискнуть и потратить солидные деньги на его зарплату? Не знаю, где он окажется, но я бы хотел еще посмотреть на Дзюбу в российском чемпионате», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

На данный момент железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.