Захарян рассказал как относится к включению его в рейтинг самых перспективных футболистов мира

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением по поводу включения его в рейтинг самых перспективных футболистов мира.

— Тебя включили в число самых перспективных игроков мира по данным Международного центра спортивных исследований. Как на это реагируешь?

— Спокойно. Они же составляют рейтинг по статистическим данным. Значит, сыграл хорошо на поле, поэтому попал, — цитирует Захаряна Sport24.

В этом сезоне Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 мяча и сделал 6 голевых передач.