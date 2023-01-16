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Сегодня, 19:24

Первый тренер Глушакова хочет пригласить футболиста в клуб из Армении

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Арарат-Армения» Погос Галстян рассказал, что хотел бы видеть в армянском клубе полузащитника Дениса Глушакова.

Галстян является первым тренером 35-летнего Глушакова, который стал свободным агентом после ухода из «Химок».

«Конечно, я бы хотел видеть Дениса в нашем клубе! По этому поводу мы еще не общались, но всегда рад его видеть и слышать на армянской земле. Хотя Глушаков в такой хорошей форме находится сейчас, что ему 100 процентов какой-то российский клуб предложит контракт. Но если что, Армения для Дениса всегда открыта», — сказал Галстян Sport24.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

35-летний Глушаков также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-16-gendirektor-ararat-armeniya-yaby-khotel-videt-glushakova-v-nashem-klube-armeniya-dlya-denisa-vsegda-otkryta
Денис Глушаков
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