Первый тренер Глушакова хочет пригласить футболиста в клуб из Армении

Генеральный директор «Арарат-Армения» Погос Галстян рассказал, что хотел бы видеть в армянском клубе полузащитника Дениса Глушакова.

Галстян является первым тренером 35-летнего Глушакова, который стал свободным агентом после ухода из «Химок».

«Конечно, я бы хотел видеть Дениса в нашем клубе! По этому поводу мы еще не общались, но всегда рад его видеть и слышать на армянской земле. Хотя Глушаков в такой хорошей форме находится сейчас, что ему 100 процентов какой-то российский клуб предложит контракт. Но если что, Армения для Дениса всегда открыта», — сказал Галстян Sport24.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

35-летний Глушаков также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».