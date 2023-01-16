Агент Мореля подтвердил интерес к игроку от клубов РПЛ: «Мы ведем переговоры»

Агент парагвайского полузащитника Хорхе Мореля Энцо Проно в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба из РПЛ к футболисту.

«Какой клуб интересуется игроком? Не могу ничего сказать про клуб из-за того, что мы ведем переговоры. То, что есть интерес от клубов РПЛ — правда. Не можете даже сказать город? Даже город. Хочет ли сам игрок переехать в Россию? Никогда не знаешь, что произойдет. Не могу ничего сказать. Отмечу лишь то, что он может сыграть как центральный полузащитник. Но Морель больше центральный защитник», — сказал Проно «СЭ».

Ранее стало известно о том, что парагвайский полузащитник «Гуарани» Хорхе Морель продолжит карьеру в одном из клубов РПЛ.