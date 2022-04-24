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24 апреля, 22:44

Заболотный: «Не знаю, что не позволило мне забить сегодня»

Заболотный заявил, что у Языджи волшебная левая нога
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0) подвел итоги встречи.

— У вас сегодня было довольно много моментов, почему не удалось реализовать их?

— Не знаю, что не позволило мне забить сегодня. Вроде бы на тренировках все получается. Как понимаете, в игре это совсем другое, другой градус напряжения. Я считаю, если работать каждый день над этим, то результат будет.

— Как тебе играется в паре с Эджуке? Это лучший партнер, с которым тебе приходилось играть в нападения за ЦСКА?

— Он очень хороший игрок, но у меня еще и Карвальо был. Тут можно поразмышлять. Также Юсуф очень сильный нападающий. У него волшебная левая нога. У него много отличных качеств, как и у многих других в нашей команде. Он часть механизма, которая помогает нам побеждать. Он один из тех людей, которые после зимнего трансферного окна прибавили мобильности нашей игре.

— Когда Языджи заменили, он не подал Березуцкому руку, у него конфликт с тренером?

— Наверное, это спортивная обида. В нашей команде у каждого игрока свои амбиции, каждый хочет побеждать и играть все 90 минут. От этого никуда не деться. Если бы меня заменили, может быть, и я проявил какие-то эмоции.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Антон Заболотный
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
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