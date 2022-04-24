Заболотный: «Не знаю, что не позволило мне забить сегодня»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0) подвел итоги встречи.

— У вас сегодня было довольно много моментов, почему не удалось реализовать их?

— Не знаю, что не позволило мне забить сегодня. Вроде бы на тренировках все получается. Как понимаете, в игре это совсем другое, другой градус напряжения. Я считаю, если работать каждый день над этим, то результат будет.

— Как тебе играется в паре с Эджуке? Это лучший партнер, с которым тебе приходилось играть в нападения за ЦСКА?

— Он очень хороший игрок, но у меня еще и Карвальо был. Тут можно поразмышлять. Также Юсуф очень сильный нападающий. У него волшебная левая нога. У него много отличных качеств, как и у многих других в нашей команде. Он часть механизма, которая помогает нам побеждать. Он один из тех людей, которые после зимнего трансферного окна прибавили мобильности нашей игре.

— Когда Языджи заменили, он не подал Березуцкому руку, у него конфликт с тренером?

— Наверное, это спортивная обида. В нашей команде у каждого игрока свои амбиции, каждый хочет побеждать и играть все 90 минут. От этого никуда не деться. Если бы меня заменили, может быть, и я проявил какие-то эмоции.