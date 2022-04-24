Эджуке заявил, что не собирается покидать ЦСКА

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о моменте, когда мог оформить дубль в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0).

— Что можешь сказать о моменте во втором тайме: пустые ворота и ты промахнулся.

— Немного не повезло. Думая о том моменте, наверно, я сделал то, что и должен был сделать, но нужно было более точным.

— Что по поводу твоего будущего в ЦСКА? Ты останешься?

— Конечно. У меня есть контракт с ЦСКА вроде до 2024 года. Я все еще здесь. Не нужно волноваться об этом.