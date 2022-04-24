Форвард ЦСКА Заболотный заявил, что до сих пор надеется поиграть в чемпионате Англии

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался об отстранении сборной России от участия в стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ-2022, а также заявил, что все еще надеется попасть в чемпионат Англии.

— Будешь смотреть ЧМ в Катаре?

— Конечно.

— Нет ли у тебя обиды, что Россию отстранили от стыков?

— От меня ничего не зависело. Я живу, как льется жизнь. Обида? Ну, может быть, да.

— Будешь ли болеть против сборной Польши?

— Нет.

— Как думаешь, для тебя это был последний шанс поехать на чемпионат мира?

— Я в себя верю, даже в самое неизбежное, в то, что может не произойти.

— Во времена «Тосно» ты говорил, что хочешь поехать в Англию. Помнишь?

— Конечно. А вдруг?

— И до сих пор?

— Самое главное верить. Я бы сейчас с вами здесь не стоял, если бы не верил в себя во втором дивизионе. Верить, что еще остается в жизни.

В сезоне-2021/22 Заболотный забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за ЦСКА. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего россиянина в 2,5 миллиона евро.