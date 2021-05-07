Заболотный подпишет двухлетний контракт с ЦСКА

По информации «СЭ», контракт нападающего Антона Заболотного с ЦСКА будет рассчитан на два года.

7 мая «Чемпионат» сообщил, что нападающий «Сочи» перейдет в ЦСКА летом на правах свободного агента.

Ранее Eurostavka сообщала о том, что генеральный директор армейцев встретился с 29-летним нападающим и убедил его подписать контракт с клубом.

В сезоне-2020/21 Заболотный провел 28 матчей за «Сочи», забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.

(Константин Алексеев)