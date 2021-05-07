Заболотный подпишет двухлетний контракт с ЦСКА
По информации «СЭ», контракт нападающего Антона Заболотного с ЦСКА будет рассчитан на два года.
7 мая «Чемпионат» сообщил, что нападающий «Сочи» перейдет в ЦСКА летом на правах свободного агента.
Ранее Eurostavka сообщала о том, что генеральный директор армейцев встретился с 29-летним нападающим и убедил его подписать контракт с клубом.
В сезоне-2020/21 Заболотный провел 28 матчей за «Сочи», забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.
(Константин Алексеев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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