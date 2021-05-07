Руй Витория: «В новом клубе я хочу выигрывать титулы»
Португальский специалист Руй Витория, который, по данным СМИ, может стать главным тренером «Спартака», рассказал, чего он ждет от нового клуба.
«Мои команды всегда хорошо организованы, стараются играть хорошо, и я вижу постоянное развитие клуба через игроков, в частности, на тренировках, — цитирует специалиста Maisfutebol 7 мая. — После года или двух лет со мной клуб становится другим, я оставляю в нем след. Я честный, трудолюбивый, преданный делу, и я хочу работать в клубе с перспективой завоевания титулов. Думаю, что для меня важно, чтобы я выигрывал титулы, где бы я не работал, как это было в моих предыдущих командах».
Ранее O Jogo сообщал, что специалист согласовывает последние детали контракта с российским клубом, а его зарплата составит около 4,5 миллиона евро в год.
Последним клубом 51-летнего португальца является «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Витория покинул клуб в декабре 2020 года.
В данный момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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