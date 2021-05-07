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Источник: Антон Заболотный подписал контракт с ЦСКА

20:29
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Антон Заболотный подписал контракт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, Заболотный перейдет в ЦСКА на правах свободного агента летом. Соглашение будет действовать со следующего сезона.

Ранее Eurostavka сообщала о том, что генеральный директор армейцев встретился с 29-летним нападающим и убедил его подписать контракт с клубом.

В сезоне-2020/21 Заболотный провел 28 матчей за «Сочи», забил 10 голов и отдал 4 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4342635-cska-podpisal-kontrakt-s-antonom-zabolotnym.html

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