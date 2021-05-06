Источник: форвард «Сочи» Заболотный вернется в ЦСКА
13:14
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный договорился о переходе в ЦСКА, сообщает Eurostavka.
По информации источника, генеральный директор армейцев встретился с 29-летним форвардом и убедил его подписать контракт с красно-синими. Контракт футболиста с сочинцами действует до конца сезона-2020/21, игрок может перейти в ЦСКА на правах свободного агента.
В сезоне-2020/21 Заболотный провел 28 матчей за «Сочи», на его счету 10 голов и 4 результативных передачи. Форвард является воспитанником ЦСКА.
Дополнительная информация:
https://eurostavka.ru/news/football/tsska-dogovorilsya-s-zabolotnym
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