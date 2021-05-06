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Источник: форвард «Сочи» Заболотный вернется в ЦСКА

13:14
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный договорился о переходе в ЦСКА, сообщает Eurostavka.

По информации источника, генеральный директор армейцев встретился с 29-летним форвардом и убедил его подписать контракт с красно-синими. Контракт футболиста с сочинцами действует до конца сезона-2020/21, игрок может перейти в ЦСКА на правах свободного агента.

В сезоне-2020/21 Заболотный провел 28 матчей за «Сочи», на его счету 10 голов и 4 результативных передачи. Форвард является воспитанником ЦСКА.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/tsska-dogovorilsya-s-zabolotnym

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