Источник: форвард «Сочи» Заболотный вернется в ЦСКА

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный договорился о переходе в ЦСКА, сообщает Eurostavka.

По информации источника, генеральный директор армейцев встретился с 29-летним форвардом и убедил его подписать контракт с красно-синими. Контракт футболиста с сочинцами действует до конца сезона-2020/21, игрок может перейти в ЦСКА на правах свободного агента.

В сезоне-2020/21 Заболотный провел 28 матчей за «Сочи», на его счету 10 голов и 4 результативных передачи. Форвард является воспитанником ЦСКА.