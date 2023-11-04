Зделар назвал Тошича лучшим сербским футболистом в истории РПЛ

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар назвал экс-игрока красно-синих Зорана Тошича лучшим сербским футболистом в истории чемпионата России.

«Лучший сербский футболист в истории Российской Премьер-Лиги? Мой друг — Зоран Тошич», — приводит слова Зделара «РБ Спорт».

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе московской команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2023 году сербский футболист перешел в греческую «Ламию».