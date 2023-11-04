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Сегодня, 14:35

Зделар назвал Тошича лучшим сербским футболистом в истории РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар назвал экс-игрока красно-синих Зорана Тошича лучшим сербским футболистом в истории чемпионата России.

«Лучший сербский футболист в истории Российской Премьер-Лиги? Мой друг — Зоран Тошич», — приводит слова Зделара «РБ Спорт».

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. В составе московской команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2023 году сербский футболист перешел в греческую «Ламию».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sasha-zdelar-toshich-luchshij-serbskij-futbolist-v-istorii-rpl/
Зоран Тошич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Иван Обляков

ЦСКА

 3
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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