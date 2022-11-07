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Юсупов не исключает, что может завершить карьеру после этого сезона

Алина Савинова
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов ответил на вопрос о том, может ли этот сезон стать для него последним.

«Да, такая вероятность есть. Но хотелось бы еще поиграть», — приводит Sport24 слова Юсупова.

Также он отметил, что на данный момент не ведутся переговоры с «Сочи» по поводу истекающего контракта.

«Впереди еще полгода, пока переговоров нет», — добавил 33-летний полузащитник.

В сезоне-2022/23 Юсупов провел 15 матчей за «Сочи», в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-07-takaya-veroyatnost-yest-no-khotelosby-yeshche-poigrat-yusupov-o-vozmozhnom-zavershenii-karyery
Артур Юсупов
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