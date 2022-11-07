Отец Чистякова: «Слова Медведева: «За «Ахмат» играл, получается» — это вообще ни в какие ворота»

Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Ахмат».

— Что-то слышали о предложении «Ахмата»?

— А кто об этом сообщил? И на основании чего сделали такой вывод — одной ошибки? А ничего, что Дима играл матч со сломанным носом? Все это решили перечеркнуть из-за одного небольшого косяка? С тех пор, как Дима играет — с 13-ти лет, я постоянно ему говорю: «Ты должен выходить на поле, как гладиатор в древнем Риме! Либо ты побеждаешь, либо тебя».

Слова Медведева: «За «Ахмат» играл, получается» — это вообще ни в какие ворота! Диму, получается, осуждают за то, что он специально подвел матч к такому финалу? Но если команда проиграла — виноваты все. Потому что футбол — командный вид спорта, — приводит слова Юрия Чистякова Sport24.

После матча «Ахмата» с «Зенитом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ, который состоялся 5 ноября, комментатор Геннадий Орлов заявил, что Чистяков может перейти в клуб из Грозного этой зимой.

6 ноября генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава «Зенита».