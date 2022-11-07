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Отец Чистякова: «Слова Медведева: «За «Ахмат» играл, получается» — это вообще ни в какие ворота»

Иван Шитик
Корреспондент
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Дмитрий Чистяков.
Фото ФК «Зенит»

Юрий Чистяков, отец защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Ахмат».

— Что-то слышали о предложении «Ахмата»?

— А кто об этом сообщил? И на основании чего сделали такой вывод — одной ошибки? А ничего, что Дима играл матч со сломанным носом? Все это решили перечеркнуть из-за одного небольшого косяка? С тех пор, как Дима играет — с 13-ти лет, я постоянно ему говорю: «Ты должен выходить на поле, как гладиатор в древнем Риме! Либо ты побеждаешь, либо тебя».

Слова Медведева: «За «Ахмат» играл, получается» — это вообще ни в какие ворота! Диму, получается, осуждают за то, что он специально подвел матч к такому финалу? Но если команда проиграла — виноваты все. Потому что футбол — командный вид спорта, — приводит слова Юрия Чистякова Sport24.

После матча «Ахмата» с «Зенитом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ, который состоялся 5 ноября, комментатор Геннадий Орлов заявил, что Чистяков может перейти в клуб из Грозного этой зимой.

6 ноября генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава «Зенита».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-07-dmitriya-chistyakova-ubrali-iz-sostava-zenita-za-oshibku-v-matche-s-akhmatom-podrobnosti-reaktsiya-intervyu-ottsa-futbolista
Дмитрий Чистяков
ФК Ахмат
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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И К Ж
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