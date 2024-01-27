Жирков: «Если бы в «Крылья» вернулись все распроданные футболисты, то они могли бы и за чемпионство побороться»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков считает, что если бы в самарские «Крылья Советов» вернулись все распроданные футболисты, то с таким составом и тренером команда могла бы побороться за чемпионский титул РПЛ.

«У «Крыльев Советов» очень хорошая команда, есть качественные молодые футболисты. Конечно, плохо, что они каждый год теряют лидеров и перспективных игроков. Если бы в «Крылья» вернулись все распроданные футболисты, тот же Пиняев, Глушенков, Зиньковский, то, думаю, с таким составом и тренером самарцы могли бы и за чемпионство побороться», — приводит слова Жиркова Legalbet.

После 18 туров «Крылья Советов» занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).