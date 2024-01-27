«Спартак» поздравил экс-капитана Глушакова с днем рождения

«Спартак» поздравил бывшего полузащитника команды Дениса Глушакова с днем рождения.

«Капитан чемпионской команды-2016/17 и обладатель Суперкубка России в составе «Спартака». С днем рождения, Денис Глушаков», — говорится в поздравлении клуба.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, проведя за клуб 172 матча. Вместе с московской командой 37-летний россиянин стал чемпионом России, бронзовым призером страны и обладателем Суперкубка.