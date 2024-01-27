Кордоба не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не покинет кубанский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в «Краснодар» не поступило ни одного предложения по Кордобе. Отмечается, что Колумбиец сосредоточен на том, чтобы успешно завершить сезон с «быками».

В текущем сезоне 30-летний форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

22 января сообщалось, что «Фулхэм» хочет арендовать Кордобу до конца сезона с правом выкупа за 8,2 миллиона евро. Однако позже стало известно, что АПЛ заблокировала переход футболиста из «Краснодара» в лондонский клуб.