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Сегодня, 12:52

Кордоба не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не покинет кубанский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в «Краснодар» не поступило ни одного предложения по Кордобе. Отмечается, что Колумбиец сосредоточен на том, чтобы успешно завершить сезон с «быками».

В текущем сезоне 30-летний форвард провел за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

22 января сообщалось, что «Фулхэм» хочет арендовать Кордобу до конца сезона с правом выкупа за 8,2 миллиона евро. Однако позже стало известно, что АПЛ заблокировала переход футболиста из «Краснодара» в лондонский клуб.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kordoba-ne-pokinet-krasnodar-v-zimnee-transfernoe-okno/
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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